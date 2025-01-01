Окръжната прокуратура в Пловдив обвини четирима мъже за участие в организирана престъпна група за пране на пари, съобщиха от държавното обвинение. Групата е действала в периода от януари до 7 октомври в Пловдив.

На 7 октомври е проведена специализирана полицейска операция, при която са били иззети пари - в евро и лева, компютърни конфигурации, телефони и други веществени доказателства.

Събраните доказателства сочат, че част от обвиняемите се занимавали с набиране на кандидатки за еротични модели, на които създавали профили в еротичен сайт, но плащанията от клиентите пренасочвали към свои банкови сметки. По този начин, например, без знанието на една от младите жени, били отклонени заработените от нея в рамките на година 2 800 000 щатски долара. Недекларираните средства те влагали в покупка на недвижими имоти, злато, луксозни автомобили и др. Провежда се разследване с оглед събиране на данни за пране на пари и данъчни престъпления.

Мъжете са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. На 10 октомври Окръжна прокуратура-Пловдив ще внесе искане в съда за постоянен арест прямо тях.