Екшън в Пловдив. Шофьор стреля с газов пистолет, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 9 ноември. На бул. „Шести септември“ автомобил е ударил друга кола, но вместо да изпълни задълженията си при възникналата катастрофа с материални щети, виновният водач напуснал местопроизшествието.

Потърпевшият участник го е последвал и настигнал до близка автомивка. Там обаче мъжът е размахал пистолет и произвел два изстрела с газови патрони.

Няма пострадали хора. Установен е извършителят - 69-годишен криминално проявен и осъждан пловдивчанин, който е бил задържан.

Оръжието е иззето и е назначена е експертиза за изясняване на вида и начина на придобиване. По случая се води разследване, а на мъжа е повдигнато обвинение.