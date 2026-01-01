Част от централната част на Пловдив беше без електрозахранване заради авария в подстанция "Тримонциум". Това съобщиха от електроразпределителното дружество ЕВН.

Причината за липсата на ток бе аварийно изключване в подстанция „Тримонциум“. Проблемът е настъпил около 9:30 ч. тази сутрин. По отстраняването му работи екип от 10 души на Електроенергийния системен оператор (ЕСО), чиято собственост е подстанцията, посочиха от ЕСО.

Към 11:00 ч. ЕВН са захранили потребителите и към този час няма домакинства без електроенергия. До минути ще бъде отстранен проблемът в подстанцията, допълниха от ЕСО.