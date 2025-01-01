Пловдивският окръжен съд осъди на шест години лишаване от свобода при първоначален общ режим шофьор, причинил смъртта на двама души при инцидент това лято на автомагистрала "Тракия". Това съобщиха от пресцентъра на Съдебната палата.

Подсъдимият признава изцяло фактите и обстоятелствата, изложени в обвинителния акт, и е изразил съжаление за случилото се.

Размерът на наложеното наказание лишаване от свобода е в размер на девет години, а след редуцирането с една е определен в размер на шест.

Със същата присъда Окръжният съд лиши подсъдимия от право да управлява моторно превозно средство за седем години.

На 13 юли тази година на автомагистрала „Тракия“ край пловдивското село Шишманци при управления на автомобил с белгийска регистрация 47-годишният чужд гражданин блъснал в аварийната лента автомобил с българска регистрация.

Мъж на 46 години и 48-годишна жена загинаха на място. Присъдата подлежи на протест и обжалване в 15-дневен срок пред Апелативен съд-Пловдив.

