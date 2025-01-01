В Плевен започна вторият протест за това лято срещу проблемите с безводието. Граждани се събраха пред сградата на „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) в Плевен, за да изразят недоволството си от тежкия воден режим, при който водата се пуска за около шест – седем часа в денонощието – по три часа сутрин и още толкова вечер.

Участниците в протеста хвърлиха към входа на сградата празни бутилки и туби от вода, както и други отпадъци.

Протестът се насочи към Общината.

Един от организаторите - Борислав Цветанов, заяви пред БНР, че на хората им е омръзнало да търпят празни обещания.

"Положението е нетърпимо. Има села, които седем денонощия нямат капка вода. В града вода няма между 16 и 20 часа. Не желаем хора, които се изказват на протеста, да споменават партиите си, защото достатъчно време са били в управлението и нищо не са свършили. Дошло ни е до гуша от подобни обещания. Искаме действия", категорични са организаторите.

„Точно влязох в банята и водата спря. Бях нощна смяна, като се прибера и водата спира”, кама пред NOVA Владимир Величков.

„Какво правят хората с малки деца? В тази горещина ще плъзнат вируси и ще стане чудо”, обясни Зоя Георгиева.

Отговор на този въпрос са намерили жителите на един от кварталите в града. През 21 век те събират дъждовна вода.

„Ако някой комшия не успее да намери вода за тоалетна, домоуправителят се явява и разнася нагоре по етажите дъждовна”, обясни още Величков.

На този фон хората недоволстват, че улиците на града се мият.



„Нямаме вода за пиене и миене. Аварии бликат от всякъде. Никой не ремонтира. Това е питейна вода и те я ползват”, допълни още той.

Вчера стана ясно, че са открити най-компрометираните тръбопроводи в Плевен. Кварталите с най-големи загуби в Плевен са "Дружба" 1 и "Дружба" 2, като са предприети три незабавни действия за преодоляване на кризата по думите на проф. Ганчо Димитров, председател на надзорния съвет на ВиК холдинга и член на кризисния щаб в града. Те предвиждат спешна подмяна на най-компрометираните водопроводи в града, зониране на мрежата и регулиране на налягането.

Междувременно от "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) ЕООД - Плевен съобщиха, че водоснабдяването в Плевен тази вечер ще бъде възстановено за три часа.

Оттам допълват, че във водоснабдителната система на Плевенска област постъпват недостатъчни водни количества от магистрален водопровод „Черни Осъм“ и от местните водоизточници. В тази връзка водоподаването за градовете Плевен, Долна Митрополия, Тръстеник и селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен ще бъде възстановено от 19:00 до 22:00 ч. С цел да се акумулират водни количества и да се напълнят резервоарите за следващия ден, се налага водоснабдяването да бъде преустановено от 22:00 до 06:00 ч.

Утре вода за потребителите от посочените населени места ще се подава от 06:00 до 09:00 ч.

Към другите седем селища, които се захранват с питейна вода основно от Водоснабдителна група "Черни Осъм" – Брестовец, Бохот, Къшин, Ласкар, Николаево, Ралево и Тодорово, вода ще се подава тази вечер от 20:00 до 23:00 ч. Утре вода ще има от 07:00 до 10:00 часа.

Подадената вода достига до потребителите в отделните селища според техническите възможности на водоснабдителната система и инфраструктура.

ВиК- Плевен ще информира за всяка промяна във водоснабдяването на Плевен и областта, тъй като ситуацията е динамична и се променя постоянно.

Според взетите решения на свикания в петък в Плевен Областен щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия от понеделник „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Плевен и Общината, със съдействието на „Басейнова дирекция“, трябва да започнат да идентифицират места, където в най-спешен порядък да се направят нови сондажи за вода.