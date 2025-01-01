Областният управител на Плевен Николай Абрашев свика Кризисния щаб заради безводието в Плевен и региона.

Към Общинския съвет ще работи временна комисия, избрана на извънредно заседание, която трябва да намери ефективни решения за подобряване на водоснабдяването в краткосрочен и средносрочен план.

България без вода: Над 260 000 души са на режим в 16 града и 283 села

Първото ѝ заседание е в понеделник. В същото време, плевенчани се готвят за протест и тази неделя. Близо три часа продължи извънредното заседание на Общинския съвет, какво е направено до момента разказа пред БНР зам.-кметът Калоян Къдрийски. Той отговори и на въпроси на съветниците. Сред питанията бяха за използване на река Дунав, стари водоизточници.

"Много предложения се правят в последно време", каза зам.-кметът Калоян Къдрийски. Близо 40 милиона лева ще бъдат похарчени за смяна на водопроводи, които са най-компрометирани, за да се намали загубата , която сега е около 70 процента, е мнението на общинския съветник Христо Таслаков за парите, които трябва да дойдат от отказа на проекти в Плевен.

Имаше и несъгласни с това мнение и сред тях бе Генади Тодоров от групата общински съветници "БСП за България". Все пак Общинският съвет избра временната комисия, водена от председателя на ОбС доц. Иван Малкодански.

Водна криза: МРРБ изпраща експерти и представители на ВиК холдинга в Плевен

Първото заседание на комисията ще бъде в понеделник от 9:00 часа и ще може да се проследи и онлайн на страницата на Общинския съвет. Поканени са и протестиращите, които се готвят за ново недоволство в неделя, предупреди Борислав Цветанов, който изслуша сесията в залата.

Какво ще се случи бъдещето ще покаже времето. Засега плевенчани са по-скоро скептични и очакват конкретни компетентни действия, затова ще настояват и на протеста тази неделя.