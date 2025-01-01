Препоръките на временната комисия за безводието да отидат директно в изпълнителната власт и да започне да се работи, предложи Богдан Богданов от "Продължаваме промяната-Демократична България" по време на извънредното заседание на парламентарната комисия по околната среда и водите заради водната криза в страната.

Седем месеца заедно със стотици изслушани експерти стигнахме до някакви конкретни решения, които бяха приети от всички членове на комисията по безводие, посочи той и добави, че всички са се съгласили, че тези препоръки ще бъдат изпратени на Министерския съвет.

Това, което правим в момента с решението, което ни се предлага, се създава поредната такава работна група, поредната група от десетки държавни институции, които в крайна сметка да заметат проблема, коментира Богданов. Няма нужда да губим времето на всички, а да се стъпи на свършеното за тези седем месеца и да се изпрати на МС, посочи той.

Богданов отбеляза, че капиталовата програма на Плевен е с едни от най-ниските нива на инвестиции във ВиК инфраструктура. Когато текат тръбите вкъщи, няма да ходим да си купуваме нова кола, коментира той. Предложили сме да се актуализира програмата на Плевен, да се прекратят проектите, които не са нужни, и парите да отидат за ВиК, обясни депутатът.

Явор Божанков (ПП-ДБ) каза, че ПП-ДБ се отнася отговорно към темата „с ясното съзнание, че тя не е партийна, тя е национална“. Нека всички да са наясно, че управлението или провалът на управлението на водния сектор е на изпълнителната власт в лицето на премиера Росен Желязков, коментира той и добави, че „няма да е успешен опитът да я прехвърлите на законодателния орган, да се разсее между институциите отговорността“.

От "Продължаваме промяната-Демократична България" са внесли в парламента свое проекторешение за приемане на спешни мерки за справяне с безводието в най-засегнатите райони на страната. В него от политическата сила предлагат Министерският съвет (МС), в координация с другите отговорни институции, в рамките на две седмици да започне изпълнение на изводите и препоръките от доклада на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно проблемите с безводието в страната към 51-вото Народно събрание. Предвижда се МС да внесе в парламента всички предложения за актуализация на държавния бюджет за 2025 г., в които се приоритизират проекти за справяне с безводието, включително актуализации на Приложение 2 и Приложение 3 към Закона за държавния бюджет, с които да се заменят текущи проекти в засегнатите от безводие райони с такива, които включват мерки за справяне с водната криза, и да се разгледа приоритетно от Народното събрание в рамките на месец септември 2025 г.