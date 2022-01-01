На 28 юли се почитат светите апостоли и дякони Прохор, Никанор, Тимон и Пармен.



От 70-те Свети апостоли, тези били избрани за дякони в Йерусалим, като им било поверено да раздават помощи на нуждаещите се. Свети Прохор придружавал апостол Петър.



После станал спътник на Йоан Богослов и с него делил и трудове и благополучие. Бил убит от езичниците.



Свети Никанор бил убит от юдеите. Свети Тимон понесъл жестоки мъки и умрял, разпънат на кръст.



Св. Пармен изпълнявал усърдно повереното му служение. Завършил живота си тихо пред апостолите.