Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" е осигурила и доставила 13 176 литра бутилирана вода за питейни нужди на Община Брезник.

Доставката е била изпълнена след решение на Министерския съвет (МС) и искане от кмета на общината във връзка с обявеното частично бедствено положение.

Количествата включват 4 536 литра в бутилки от 1,5 литра и 8 640 литра в бутилки от 10 литра, предназначени за учебните и социалните заведения на територията на общината.

Водата е била осигурена и транспортирана от агенцията в рамките на денонощие след решението на МС. Организацията по подготовката и доставката е била извършена в координация между институциите, което е позволило нужните количества да достигнат навреме до населението.