12-годишно момиче е със счупен глезен, след като бе блъснато от електрическа тротинетка в Перник.

Инцидентът е станал на 7 март около 16:30 ч. на площад Кракра. По данни на 41-годишна жена дъщеря ѝ била ударена от момче, което се движело с електрическо превозно средство. След сблъсъка водачът напуснал мястото на инцидента.

9-годишно момче блъсна и рани свой връстник с електрическа тротинетка

На пострадалото момиче първоначално е оказана медицинска помощ в МБАЛ „Рахила Ангелова“ в Перник. По-късно то е прегледано и в столично лечебно заведение, където лекарите установили фрактура в областта на глезена на долния крайник.

В рамките на започналото разследване извършителят е установен – 12-годишно момче от Перник. Уведомени са неговите родители.

Момче е със счупен крак след сблъсък между тротинетка и велосипед в Павликени

По случая е образувано досъдебно производство, а работата продължава под надзора на Районна прокуратура – Перник.