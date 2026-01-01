83-годишна жена от Троян е пострадала при пожар в дома си, съобщиха от полицията.

На 28 януари около обяд, в РУ Троян е получен сигнал, че в къща в махала „Голяма рибня“ поради невнимание е предизвикан пожар.

По първоначална информация, пожарът е възникнал след запалване на свещи в обитавано от 83-годишната жена помещение, при което огънят е обхванал забрадката й, която е била от изкуствена материя. Не се е наложила намеса на огнеборци от РС ПБЗН-Троян, тъй като пожарът е бил потушен, но потърпевшата е откарана с изгаряния към болница в София.

Служители на РУ Троян са извършили необходимите процесуално-следствени действия и работата по случая продължава.