Мечка е забелязана в землището на град Левски, съобщиха от общината чрез страницата си във Facebook.

Животното е забелязано на 24 септември, в местността Шаварна, в близост до стара помпена станция. Сигналът е подаден от жена около 18:10 часа.

От Община Левски се обръщат с призив към жителите към момента да ограничат посещенията си в местността, където е забелязана мечката. В случай, че я забележат, да не я провокират по никакъв начин – да не вдигат шум, да не я замерят с предмети, да не се опитват да си правят селфи.

Важно е незабавно да се подаде сигнал на тел. 112 и да се опише точното местоположение на животното.

Мечка бе забелязана на 14 септември в Ловеч. Тя бе видяна от гражданин на улица в града.