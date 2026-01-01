Полицията в Кърджали издирва собственик на предаден таблет, съобщиха от полицията.

ОД на МВР-Кърджали

Устройството е било намерено на беседка след село Дъждовница в посока село Пъдарци на 7 юни.

Продължава издирването и на собствениците на бял дамски велосипед и айфон.

ОД на МВР-Кърджали

Велосипедът е открит на 30 май на ул. „Сан Стефано“ в областния град, а телфонът е бил намерен около 20 май до въжения мост в района на Крайно село.

Вещите се намират в Районното управление. Собствениците могат да ги получат, след като представят надеждни доказателства, че предметите са били техни притежания.