Полицията в Кърджали издирва собственик на предаден таблет, съобщиха от полицията.
ОД на МВР-Кърджали
Устройството е било намерено на беседка след село Дъждовница в посока село Пъдарци на 7 юни.
Продължава издирването и на собствениците на бял дамски велосипед и айфон.
ОД на МВР-Кърджали
Велосипедът е открит на 30 май на ул. „Сан Стефано“ в областния град, а телфонът е бил намерен около 20 май до въжения мост в района на Крайно село.
Вещите се намират в Районното управление. Собствениците могат да ги получат, след като представят надеждни доказателства, че предметите са били техни притежания.