Разследват два случая на аресия между деца в Кюстендилско, съобщиха от полицията.

На 1 септември в Районно управление-Дупница са образувани две досъдебно производства за нанасяне на телесна повреда.

Пореден случай на агресия между деца: 12-годишно момче преби малолетен до училище

16-годишно момче е с комоцио след нанесен му удар в главата от негов по-голям братовчед в дупнишкия кв. „Каваклия“.

При друг случай - 12-годишно момче от село Ресилово е настанено в столична болница след нанесени му удари по главата от друго момче от селото.

Случаите са докладвани на прокуратурата.