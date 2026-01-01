Заловиха 41-годишен шофьор с фалшива книжка в Кюстендилско, съобщиха от полицията.

На 17 юни вечерта, при провеждаща се спецакция, той е проверен на Главен път Е-79.

Разбиха схема за фалшиви медицински удостоверения за издаване на свидетелства за шофьорски книжки

Водачът е представил книжка, издадена в Хърватия. Извършени са допълнителни проверки на документа, за който е установено, че не е издаден от хърватските власти.

Мъжът е признал, че си е поръчал „книжката“ по интернет. За случая е уведомена прокуратурата.