Самонастанил се в къща 45-годишен мъж предизвика пожар в Харманли, съобщиха от полицията.

Сигналът за огъня е подаден на 20 март.

Разследват палеж в къща в село Велешани

Изпратените на улица „Бузлуджа“ спасителни екипи са установили, че в пламъци е една от стаите на къщата, собственост на 77-годишен мъж.

Установено е, че докато собственикът липсвал, в къщата се е самонастанил мъжа.

Той признал, че запалил свещ и заспал. Събудил се от пушека и побягнал. Малко по-късно бил заловен и е дал обяснения.