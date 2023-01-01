Бяха обявени резултатите от Конкурса за най-качествено вино - лично производство - реколта 2022 г., организиран от Община град Добрич.Кметът на Добрич Йордан Йорданов награди победителите по време на тържеството, посветено на Трифон Зарезан.
Победителите в трите конкурсни категории се класираха в следния ред:
В категория „червено вино“:
1. Галина Вълчева Георгиева
2. Георги Михайлов Михайлов
3. Стоян Драгнев Иванов
В категория „бяло вино“:
1. Гичо Георгиев Гичев
2. Атанас Иванов Кондов
3. Райчо Димитров Райчев
В категория „розе“:
1. Валентин Йорданов Ничев
2. Искрен Йорданов Ничев
3. Георги Бориславов Георгиев
Община Добрич
Победителите в трите конкурсни категории се класираха в следния ред:
В категория „червено вино“:
1. Галина Вълчева Георгиева
2. Георги Михайлов Михайлов
3. Стоян Драгнев Иванов
В категория „бяло вино“:
1. Гичо Георгиев Гичев
2. Атанас Иванов Кондов
3. Райчо Димитров Райчев
В категория „розе“:
1. Валентин Йорданов Ничев
2. Искрен Йорданов Ничев
3. Георги Бориславов Георгиев