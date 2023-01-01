Бяха обявени резултатите от Конкурса за най-качествено вино - лично производство - реколта 2022 г., организиран от Община град Добрич.

Община Добрич

Кметът на Добрич Йордан Йорданов награди победителите по време на тържеството, посветено на Трифон Зарезан.

Победителите в трите конкурсни категории се класираха в следния ред:

В категория „червено вино“:

1. Галина Вълчева Георгиева
2. Георги Михайлов Михайлов
3. Стоян Драгнев Иванов
В категория „бяло вино“:
1. Гичо Георгиев Гичев
2. Атанас Иванов Кондов
3. Райчо Димитров Райчев
В категория „розе“:
1. Валентин Йорданов Ничев
2. Искрен Йорданов Ничев
3. Георги Бориславов Георгиев

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