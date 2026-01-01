Ако трябва да се понесе отговорност, то тя трябва да е 15 години назад, това заяви транспортният министър Георги Пеев по повод трагедията на "Тракия" и верижните катастрофи, при които загинаха 12 души, а над 50 бяха ранени на 10 ноември.

"Като се умножат всички институции, които са в България, като видите и кой ги е оглавявал, кой е работил в тях, ще получите десетки хиляди хора. Какво като ги обвиним?", попита риторично Пеев.

По думите му въпросът за разрешението на този проблем е комплексен и включва много институции, процесът трябва да се централизира и опрости и затова според него наличието само на технически средства, предупреждаващи шофьорите, също няма да реши нещата.

"Казваме, че ако имаше подвижни знаци, може би нямаше да се случи това. Добре, ако имаме знаци и казваме на хората, че има мъгла, те какво трябва да направят и ние какво трябва да направим? Да им кажем да спрат ли? То трябва да има процес и институциите да направят нещо, така че да предпазят. Така че наличието само на технически средства няма да реши нещата"