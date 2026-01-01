Грипната епидемия в област Добрич е отменена, а във Варна тя остава в сила до утре – 27 януари, след което се очаква също да бъде прекратена.

Данните за периода 19–25 януари показват, че въпреки отмяната на част от противоепидемичните мерки, в страната се запазва тенденция за нарастване на заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания. Общата заболеваемост за страната е 149,46 на 10 000 души население.

Грипна епидемия в Пловдив - ето откога

По информация на Министерството на здравеопазването, за отчетния период са регистрирани общо 130 751 прегледа в Националната здравноинформационна система, при 121 250 за предходната седмица.

Данните на Националния център по заразни и паразитни болести сочат, че най-висока заболеваемост през последната седмица е отчетена в област Бургас – 319 на 10 000 души, както и в област Ямбол – 262 на 10 000. Най-ниска остава заболеваемостта в София – 80 на 10 000 души население.