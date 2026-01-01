В Пловдивска област е обявена грипна епидеми, считано от 28 януари до 6 февруари, съобщи областният управител проф. Христина Янчева след заседание на Областния щаб, свикан във връзка с епидемиологичната обстановка. Учениците преминават в обучение от разстояние в електронна среда.

Заболеваемостта към днешна дата е 225 на 10 000 души. Това посочи директорът на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) д-р Аргир Аргиров. Над 780 на 10 000 са заболелите деца на възраст от 0 до 4 години, която е и най-засегната. Най-малко засегната е групата над 65 години. Д-р Аргиров посочи, че към днешна дата болниците имат свободни места.

Преустановяват се свижданията в лечебните заведения за болнична помощ и специализираните институции за предоставяне на социални услуги. Преустановяват се всички профилактични прегледи, задължителни имунизации и реимунизации, които се извършват от общопрактикуващите лекари.

В заповедта е записано да не се допуска смесване на групи и провеждане на общи дейности с други групи в детските заведения. Преустановяват се учебните занятия в присъствена форма на обучение, както и всички групови и извънкласни занимания и дейности по интереси, занимални, екскурзии, спортни празници и други, организирани от училищата за всички възрастови групи, подготвителните групи в училищата, центрове за личностно развитие за специална образователна подкрепа.

Изключение от забраните са ученическите олимпиади и състезания по професии в училищата, насрочени за периода на епидемията, които ще се проведат присъствено. Това са областния кръг на олимпиадата по Физика на 31 януари и областния кръг на олимпиадата по Химия и опазване на околната среда.

"Имаме достатъчно опитност по отношение на обучението в електронна среда, има достатъчно техника и на семействата, които нямат такава, ще бъде предоставена", обясни началникът на отдел "Организационно-методическа дейност и контрол" към Регионалното управление на образованието в Пловдив Марияна Симеонова.

Тя припомни, че за учениците от първи до четвърти клас часовете са с продължителност от 20 минути, от пети до седми клас - 30 минути, а от осми до 12 клас - 40 минути. Симеонова посочи, че към днешна дата отсъстващите педагогически специалисти в училищата в пловдивска област са над 20 на сто.