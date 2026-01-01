Добрич, Варна и Бургас са трите области в страната, които въведоха временни противоепидемичени мерки срещу разпространението на грип. В Добрич те влязоха в сила от днес – 19 януари и ще важат до 25 януари включително.

Добрич е в грипна епидемия

За периода 08.01-14.01 в областта е установена повишена заболяемост – 238 на 10 000 души, като е доказана циркулацията на грипни вируси. В тази връзка с решение на Областния оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ от понеделник в Добрич ще бъде обявена грипна епидемия.

Варна

Регионалната здравна инспекция (РЗИ) във Варна предлага да бъде удължена грипната епидемия в региона с още четири дни, съобщи след заседание на Областната комисия за борба с грипа д-р Анка Баева от отдел „Противоепидемичен контрол“ в РЗИ в крайморския град.

Миналата седмица в областта беше обявена грипна епидемия от 14 до 20 януари включително.

Баева уточни, че учениците ще останат на онлайн обучение. В отговор на въпрос специалистът посочи, че учениците ще се обучават онлайн до 26 януари включително, а сутринта същия ден комисията ще има ново заседание. По думите ѝ останалите мерки остават същите.

Д-р Баева каза, че заболеваемостта от 239 души на 10 000 през предната седмица сега е 230 на 10 000. По думите ѝ заболеваемостта все още е много висока и затова се налага да се удължи още малко грипната епидемия и противоепидемичните мерки.

Специалистът допълни, че за разлика от предходната седмица, сега най-висока заболеваемост има в групите от 0 до 4 и от 5 до 14 години.

София

Заболелите от грип и остри респираторни (ОРЗ) заболявания в Софийска област за изминалата седмица от 12 до 18 януари са 200 на 10 000 души . Това се посочва в седмичния бюлетин на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) на Софийска област. Заболелите бяха толкова и в седмицата от 5 до 11 януари.

Стойностите са под епидемичния праг, за да бъде обявена грипна епидемия болните трябва да надхвърлят 288 на 10 000 души, съобщиха миналата седмица от инспекцията.

Има десет души с варицела, а двама са със скарлатина и с КОВИД-19.

Миналата седмица от РЗИ съобщиха, че в началото на разпространението на грип и ОРЗ преобладаваха случаи от най-малката възрастова група от нула до четири години, както и от възрастовите групи 5-14 г. и над 65 години.

По данни на Регионалното управление на образованието (РУО) от 14.01.2026 г. отсъстващите ученици по медицински причини са около 12,2%, децата от предучилищна възраст са 17,8%, преподавателския състав - 2,6%.

Бургас

От 22 до 30 януари в Бургас се обявява грипна епидемия, съобщи кметът награда Димитър Николов.

Във връзка с високата заболеваемост и с цел ограничаване на разпространението на грипа и острите респираторни заболявания, се въвеждат следните мерки:

Учениците преминават към онлайн обучение за периода на епидемията.

Детските ясли и градини ще работят, но при засилен филтър.

В лечебните заведения се преустановяват профилактичните прегледи, имунизациите, детските консултации, както и плановите операции.

Преустановяват се също всички групови и извънкласни занимания, както и спортни събития.

По данни на здравните власти, най-тежко боледуват децата на възраст 0–4 години, както и възрастните над 65 години, при които по-често се наблюдават усложнения.

Най- много заразени са от възрастова група 5-14 г.

Стара Загора

Лек спад на регистрираните случаи на заболели от остри респираторни заболявания през изминалата седмица в област Стара Загора показва седмичната справка на Регионалната здравна инспекция (РЗИ). Броят на заболелите в седмицата от 12 до 18 януари е 171, а по време на втората работна седмица случаите са били 193, или това са с 22 случая по-малко.

По данни на РЗИ за изминалите седем дни няма заболели от COVID-19, а са регистрирани 22 заболели от заразни заболявания. От тях най-много са пациентите с варицела-15 случая, както и двама души с ротавирусен гастроентерит. По един пациент е заболял от скарлатина, Вирусен хепатит В, салмонелоза, сифилис и ехинококоза.

БТА припомня, че през миналата седмица от РЗИ Стара Загора съобщиха, че най-засегнати от инфекциите са децата в групата от 0 – 4 години и младежите от 15 – 19 години, докато при хората на възраст над 65 години се наблюдава най-ниска заболеваемост. Оттам уточниха, че лечебните заведения за болнична помощ в област Стара Загора, разполагащи със структури по пневмология и педиатрия, имат пълна готовност за прием и лечение на пациенти с усложнения.

Русе

В Русенско се увеличава броят на болните от грип и остри респираторни заболявания. Това съобщи за БТА директорът на Регионалната здравна инспекция в Русе доц. д-р Александър Парашкевов.

Данните показват, че заболяемостта в региона през изминалата седмица е 189,7 на 10 000 души, като през предходната тя е била 150,76 на 10 000 души.

„Наблюдава се леко повишение, но все още сме далече от границата за обявяване на епидемия", коментира доц. Парашкевов.

Най-висока е заболяемостта при децата на възраст между пет и 14 години. Повишение се наблюдава и в останалите възрастови групи, докато при хората над 65 години са отчетени по-ниски стойности спрямо предходната седмица.

Кърджали

Завишение на случаите на заболели от остри респираторни заболявания в област Кърджали отчитат от Регионалната здравна инспекция (РЗИ), но стойностите са под изискуемото за обявяване на грипна епидемия. Това каза пред журналисти директорът на РЗИ д-р Виктор Кирчев.

Той отчете, че за изтеклата седмица заболелите са 104 на 10 000, като поясни, че въпреки завишението не са достигнати праговете на епидемични и предепидемични стойности. За да бъде обявена грипна епидемия, стойностите трябва да надхвърлят 163 заболели на 10 000, а за предепидемична да са повече от 130 на 10 000.

Д-р Кирчев каза също, че заради отчетеното завишение са били изпратени проби в Националната лаборатория, за уточняване на типа на върлуващия в региона вирус. Болшинството от тях са били за грип тип А, като разновидността е преобладаващата за цялата страна H3N2.

Най-слабо засегнати от грипа в кърджалийско в момента са хората над 65 години, а една от предпоставките за това е ваксинирането. Най-засегнати са децата и младежите до 29 години, което по думите на д-р Кирчев е нормално заради по-интензивните им контакти и по-голямата им активност.

Що се отнася до заболеваемостта сред учениците, от Регионалната здравна инспекция са разговаряли с медицинските специалисти по учебните заведения за по-засилен контрол и своевременно информиране по отношение на броя на болните.

Директорът на РЗИ каза също, че за определяне на картината на заболеваемостта в област Кърджали вече не се черпят резултати само от две лекарски практики. По електронен път се наблюдават всички практики в региона, което дава по-обхватна и реална картина.

Силистра

Намаляват заболелите от грип и остри респираторни заболявания в Силистренска област, показват изнесените данни от местната Регионална здравна инспекция (РЗИ). Те сочат, че общата заболеваемост в региона е 141 на 10 хиляди души. За сравнение в началото на миналата седмица те бяха 215 на 10 хил. население. От здравната инспекция припомнят, че епидемичния праг е 250 на 10 хил. души. Най-висока остава заболеваемостта във възрастовата група от 30 до 64 години, а най-ниска – сред хората над 65 години.

В сила остава издадената миналата седмица от директора на РЗИ – Силистра заповед за засилване на общите противоепидемични мерки в детските градини и училищата. Те включват задължителен сутрешен филтър, извършван от медицински специалист, като при наличие на симптоми децата се изолират и се предават на родителите за консултация с лекар.

По данни на Регионалното управление на образованието към днешна дата болните ученици са 13,23 процента, като се забелязва лек спад в сравнение с миналата седмица. Няма ясно изразено доминиране на заболяванията в определена възрастова група. При педагогическите специалисти делът на заболелите е значително по-нисък – 1,7 процента.

Към момента в 17 от училищата в областта има над 11 процента болни ученици, докато в пет от тях заболеваемостта остава до 5 процента, съобщават от Регионалното управление на образованието в Силистра.

Кюстендил

През последните три седмици няма отчетливо завишаване на заболяемостта, докладва Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Кюстендил на областния управител Методи Чимев, който е председател на Оперативния щаб за борба с грип и остри респираторни заболявания. Това съобщиха от пресцентъра на областната администрация.

От РЗИ – Кюстендил допълват, че към момента няма съществен ръст на болни и заради това на този етап не е необходимо да се обяви грипна епидемия, както и да се въвеждат противоепидемични мерки.

Седмичната заболеваемост от грип и остри респираторни заболявания в област Кюстендил е 107,09 на 10 000 души, посочиха от областната администрация. Стойностите се отнасят за периода от 12 до 18 януари.

Регионалното управление по образование в Кюстендил информира областния управител, че към днешна дата отсъстващите ученици в училищата от област Кюстендил са 13,28% от общия брой, а от педагогически и непедагогически персонал отсъстват само 3,51%.

Ситуацията се следи ежедневно и ако област Кюстендил се доближи до граничната зона от 190,31 на 10 000 души, Оперативният щаб за борба с грипа и респираторните заболявания ще реагира незабавно, добавят от областната администрация.

Според публикувани данни за регистрираните заразни болести в област Кюстендил, през седмицата преди това заболяемостта от грип и остри респираторни заболявания е била 101,30 на 10 000 души. За периода се отчитат седем нови случая на скарлатина.

Габрово

Ситуацията в област Габрово е предепидемична, съобщиха за БТА от Регионалната здравна инспекция.

„Няма напрежение в болниците, има свободни легла при нужда. Достигнали сме висока стойност на заболелите през миналия четвъртък и петък. В следващите дни, най-вероятно в сряда ще бъде свикан областен кризисен щаб и ще бъдат взети съответните решения. Не бива да се бърза, ситуацията в областта се усложнява както на много места в страната“, каза за БТА д-р Николай Пенчоков, директор на РЗИ – Габрово.

По думите му здравните власти се стремят да намалят натиска върху лечебните завадения, за да не се стигне до там, че ако се потърси помощ от хора с усложнения, да няма къде да бъдат приети да се лекуват. Той допълни, че най-уязвими са децата от 0 до 4 години и учениците от 7 до 14 години. Някои от подрастващите досега не са се срещали изобщо с грипен вирус. Д-р Пенчоков посочи също, че има ниска заболеваемост при възрастните над 65 години, което според него се дължи на кампанията по безплатна имунизация, която държавата реализира.

Сливен

В област Сливен се отчита леко намаляване на интензивността на епидемичния процес по отношение на грипа и острите респираторни заболявания (ОРЗ) за периода от 12 до 18 януари 2026 г., съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Сливен.

Общата респираторна заболяемост е 148,22 на 10 000 души, спрямо 161,00 на 10 000 за предходната седмица.

Най-засегнати остават възрастовите групи 0–4 г., 5–14 г. и и 15–29 години.

Епидемични нива в област Сливен не са достигнати.

РЗИ – Сливен ежедневно събира данни за заболели от грип и ОРЗ от сентинелните практики и следи динамиката на заболяемостта в областта с оглед предприемане на временни противоепидемични мерки.

Здравните власти напомнят, че вирусите се разпространяват по въздушно-капков път и чрез контакт със замърсени повърхности, а най-уязвими са малките деца, възрастните хора, бременните жени и лицата с хронични заболявания.

От Регионалната здравна инспекция в Сливен препоръчват спазването на основни противоепидемични мерки, сред които избягване на близък контакт с болни хора, избягване на струпвания на хора на закрито, честа хигиена на ръцете, почистване и дезинфекция на повърхности, проветряване на помещенията, носене на медицинска маска при необходимост и оставане у дома при наличие на симптоми на грип или остро респираторно заболяване.