Регионалната здравна инспекция (РЗИ) във Варна предлага да бъде удължена грипната епидемия в региона с още четири дни, съобщи след заседание на Областната комисия за борба с грипа д-р Анка Баева от отдел „Противоепидемичен контрол“ в РЗИ в крайморския град.

Миналата седмица в областта беше обявена грипна епидемия от 14 до 20 януари включително.

Баева уточни, че учениците ще останат на онлайн обучение. В отговор на въпрос специалистът посочи, че учениците ще се обучават онлайн до 26 януари включително, а сутринта същия ден комисията ще има ново заседание. По думите ѝ останалите мерки остават същите.

Д-р Баева каза, че заболеваемостта от 239 души на 10 000 през предната седмица сега е 230 на 10 000. По думите ѝ заболеваемостта все още е много висока и затова се налага да се удължи още малко грипната епидемия и противоепидемичните мерки.

Специалистът допълни, че за разлика от предходната седмица, сега най-висока заболеваемост има в групите от 0 до 4 и от 5 до 14 години.