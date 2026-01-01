Областният щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания (ОРЗ) ще заседава от 16:00 часа днес в сградата на Областна администрация Бургас. Причината за свикването на заседанието е промяна в епидемиологичната обстановка в областта, съобщиха от пресцентъра на Областна управа.

По време на срещата ще се направи анализ на текущата ситуация с разпространението на грип и други остри респираторни инфекции, включително броя на регистрираните случаи в различните общини на областта. Щабът ще вземе решение и за мерките, насочени към ограничаване на разпространението на вирусите.

По-рано в официалната си фейсбук страница кметът на Бургас Димитър Николов информира, че тази сутрин е разговарял с директора на Регионалната здравна инспекция д-р Георги Паздеров във връзка с нарасналия брой заболели от грип и остри респираторни заболявания в Бургас.

Тенденцията е видима както от опашките пред лекарските кабинети, така и от данните за броя регистрирани пациенти към днешна дата, посочва кметът.

Преди седмица директорът на Дирекция "Надзор на заразните болести" към Регионалната здравна инспекция в Бургас д-р Мирослава Киселкова предупреди, че Бургаска област се намира в предепидемични стойности по отношение на острите респираторни заболявания и грипа.