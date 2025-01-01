Шабленският фар, който от 1856 г. досега е ориентир за корабите в Черно море, за поредна година ще има Ден на отворените врати. Причината е днешният Международен ден на морските фарове - 18 август, съобщиха от Община Шабла.

Тази година Фарът на нос Шабла бе отворен за посещения вече три пъти, като днес е последната възможност да бъде посетен.

Шабленският фар е най-високият и най-старият в Черно море. Проблясващата му светлина е видима на разстояние от 17 морски мили. Фарът е построен през 1756 г., висок е 32 метра. Направен е само от камък и хоросан. В Деня на отворени врати хората могат да видят конструкцията на кулата отвътре, която е уникална, устояла е на земетресения и на времето. Има и експозиция, която включва използвани генератори и старата фарова глава, както и снимки. Посетителите могат да се снимат на балкона на първия етаж. Това разказа за съоръжението фаровият пазач Наньо Нанев през миналата година.

Постройките около фара са изградени по-късно. Една от тях е от 1855 г. Тогава след много писма и молби и след Кримската война се създава Отоманската фарова служба. От 1 февруари 1856 г. възстановеният Шабленски фар започва да работи, каза също Наньо Нанев.

Нанев работи на Шабленския фар от 1 януари 1992 г., но вече смята да се пенсионира. С персонал са седем фара по нашето Черноморие, един от които е Шабленският с петима фаропазачи. Има вече фарове, които са автоматични и периодично се обслужват, посочи Нанев за бъдещето на морските фарове.

Международният ден на морските фарове се отбелязва от 1993 г. в събота и неделя през третата седмица на август по инициатива на шотландците Джон Форсайт и Майк Далримпъл, които установили любителска радиостанция в морски фар с идея да си комуникират с други радиолюбители, които също са установили своите радиостанции в морски фарове.

През 1993 г. в инициативата се включват 11 радиостанции, през 1999 г. участват 204 морски фара от 36 държави. Понастоящем в инициативата се включват около 500 морски фара в над 50 държави, като идеята е хората да научат повече за ролята на морските фарове в осигуряване на безопасността на морския транспорт, се посочва в информация на отдел "Справочна" на БТА.