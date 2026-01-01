Овъглено тяло на жена е открито в изгорял автомобил край Поморие, съобщиха от полицията в Бургас.

Сигнал е получен тази нощ на тел.112 около 00:47 часа.

Съобщено е било, че в района на поморийския плаж гори автомобил. След потушаване на пожара в превозното средство е открито овъглено тяло.

Автомобилът е с бургаска регистрация, който по данни на полицията е собственост на 28-годишна жена от село Гълъбец, община Поморие. Назначени са експертизи, включително съдебномедицински и ДНК анализи.