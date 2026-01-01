Поради влошената метеорологична обстановка и интензивните валежи от дъжд, няколко села на територията на община Поморие нямат електрическо захранване. Екипи на EVN вече работят и поетапно възстановяват електричеството.

От Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство“ разчистват паднали поради силните пориви на вятъра клони. Общинската междуселищна пътна мрежа е обработена с цел проходимост при зимни условия.

Издадена е заповед за неучебен ден днес в училищата в Дъбник, Габерово, Горица, Порой, Гълъбец, Страцин и Бата.

От пресцентъра на Областната администрация – Бургас съобщиха, че поради намалена видимост и силни снегонавявания временно е ограничено движението по автомагистрала „Тракия“ в участъка Бургас – Зимница. За леките автомобили се препоръчва обход по стария път Бургас – Карнобат, а за товарни автомобили над 12 т – обходни маршрути Петолъчката – Ямбол – Средец – Бургас и Петолъчката – Елхово – Средец – Бургас.

Молим водачите на МПС да се придвижват със скорост, съобразена с пътната обстановка.