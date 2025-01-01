Районната прокуратура в Бургас наблюдава досъдебно производство във връзка с пътнотранспортно произшествие, станало на 14 август в курортния комплекс "Слънчев бряг", при което пострадаха петима души, включително три деца. Те са били блъснати от моторно превозно средство, отдавано под наем.

"Към настоящия момент прокуратурата е подписала обвинение на водача на моторното превозно средство за нанасяне на средни телесни повреди на повече от едно лице, за което законодателят предвижда наказание при особено тежък случай - лишаване от свобода от две до 10 години". Това заяви на брифинг районният прокурор на Бургас Мария Маркова.

По думите ѝ в хода на досъдебното производство са назначени съдебномедицински експертизи и автотехническа експертиза на моторното превозно средство за установяване на причините за възникване на произшествието. Изискани са и записи от камери за видеонаблюдение в района.

На въпрос за обясненията на водача, тя заяви: "Към момента е предявено обвинението на обвиняемото лице, за което предполагам, че същият впоследствие ще даде обяснение. На този етап не мога да се ангажирам с това какви сведения той дава към момента“.

Маркова потвърди, че лицето е правоспособен водач, като "съвсем скоро - от началото на годината, е преминал успешно изпита за водач на моторно превозно средство“. Районният прокурор добави още, че се извършва проверка и на фирмата, която отдава превозното средство под наем.

В хода на досъдебното производство са изискани необходимите документи, удостоверяващи спецификацията и вида на същото. Изискани са необходимите разрешителни за управлението на такъв вид моторно превозно средство, каза още Мария Маркова.

От Областната дирекция на МВР в Бургас съобщиха, че сигналът за инцидента, при който 18-годишният младеж от Несебър блъсна с четириколесно превозно средство петима души, е получен малко преди 14:00 часа. На място екип от несебърската полиция е установил водача, като му е направена проверка за употреба на алкохол и наркотици. И двете проби са отрицателни.

Въпросното превозно средство е имало необходимите регистрационни табели, валидна застраховка "Гражданска отговорност", както и валиден годишен технически преглед. Предстои извършването на допълнителни проверки по отношение на отдаването от фирмата-собственик на превозното средство, казаха още от полицията.

Припомняме, че двама от настанените в бургаска болница остават в тежко състояние след произшествието. Към момента лекарите не могат да направят прогноза за състоянието им.

Пациентите - жена и малко дете, остават под наблюдение в отделението по реанимация. В различни отделения на УМБАЛ - Бургас са още трима души. Те са с различни наранявания, няма опасност за живота им.

На 14 август от Областната дирекция на МВР в Бургас съобщиха, че пред пристигналите на място полицаи водачът е обяснил, че превозното средство е било с неизправни спирачки - нещо, което той е установил непосредствено след наемането му. След като блъснал няколко човека на алея в Слънчев бряг, водачът е ударил машината в близка сграда.