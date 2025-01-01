Бедственото положение в Сунгурларе и околните села остава в сила заради големия пожар, който бушува в региона вече второ денонощие. Разрастването на пожара в района на село Сливово е наложило включването на два екипажа с вертолети AS-532 AL Cougar от състава на 24-а авиобаза в Крумово, съобщиха от Минитерството на отбраната.

Екипаж на американски вертолет Black Hawk от учебния полигон „Ново село“ се включи и днес в пожарогасенето край гр. Сунгурларе.

Продължава борбата с огнената стихия в региона на Сунгурларе. Няма опасност за населените места към момента. Цяла нощ са работили екипите на пожарната. Техните притеснения са, че се очакват днес много високи температури и много силен вятър 40 км/ч в следобедните часове. Те се надяват да локализират пожара преди да се влоши времето.

„През нощта успяхме да загасим две огнища в посока село Бероново. Нощта беше сравнително спокойна заради липсата на вятър. Сега сменяме екипите и започваме наново. Очакваме и днес въздухоплавателни средства“, заяви старши комисар Николай Николаев, директор на пожарната в Бургас.

Той съобщи, че има активен фронт над село Славянци. „Високите температури не са толкова неприятни, колкото силният вятър, който очакваме днес следобед“, каза още старши комисар Николай Николаев.

Бедственото положение бе обявено със заповед на кмета на Сунгурларе инж. Димитър Гавазов и е в сила за града и селата Бероново, Скала, Славянци и за селищното образувание Балабанчево.

Заради пожара вчера бяха евакуирани 40 души от Дома за възрастни хора в село Славянци.

„Те пренощуваха снощи в дневния център в Сунгурларе. Добре са, спокойни са. Ако днес нещата са благоприятни и няма опасност за Славянци. Имаме готовност да ти върнем обратно. Няма паника и няма опасност за населените места”, заяви инж. Димитър Гавазов.