40 души бяха евакуирани и настанени в дома за възрастни с увреждания в село Славянци, община Сунгурларе, заради голям пожар в района, съобщиха за БТА от пресцентъра на общината. Огънят, който избухна около 22:00 ч. вчера в село Балабанчево, обхвана гори, земеделски земи и лозови масиви.

Няма пострадали хора или изгорели стопанства, но въпреки това от пресцентъра на общината заявиха, че ситуацията остава тежка. Вследствие на смяната на посоката на вятъра пламъците се насочиха към селата Балабанчево и Бероново.

Бедствено положение е обявено в землищата на град Сунгурларе, селата Бероново, Скала, Славянци и Балабанчево за неопределено време.

Заповедта е на кмета на общината Димитър Гавазов. Той свика кризисния щаб, който взема решения според развитието на обстановката и посоката на вятъра. За ръководител на операциите е определен старши комисар Николай Николаев, директор на противопожарната служба в Бургас.

Два самолета от Швеция са насочени към района на село Славянци, община Сунгурларе, каза за БТА Николаев по-рано днес. Те трябва да кацнат на летище Бургас, като ще пълнят вода от язовир "Камчия".

На място работят девет противопожарни екипа и два екипажа от състава на 24-а авиобаза в Крумово с вертолети AS-532 AL Cougar. В координация с военновъздушните ни сили в пожарогасенето се включи и екипаж от учебния полигон „Ново село“ с американски хеликоптер Black Hawk.

Участват и доброволци, а екип на Българския червен кръст осигурява логистична подкрепа – доставка на питейна вода, храна и други основни материали, както и съдействие при организацията на безопасността в засегнатите райони.