Пожар избухна в историческата джамия, превърната в катедрала, в испанския град Кордоба, предаде АФП.

В интернет се появиха видеоклипове, показващи пламъци и дим, излизащи от вътрешността на популярната туристическа атракция.

Пожарната служба съобщи, че е изпратила екипи на мястото, без да дава повече подробности.

Вестник ABC съобщи, че около 21:00 часа (местно време) на мястото е избухнал пожар в механична машина за почистване.

Считан за бижу на ислямската архитектура, обектът е построен като джамия – на мястото на по-ранна църква – между 8-ми и 10-ти век от тогавашния мюсюлмански владетел на южния град Абд ар-Рахман, емир от династията Умаяди.

След като християните превземат Испания през 13 век под управлението на крал Фердинанд III от Кастилия, тя е превърната в катедрала и през следващите векове са направени архитектурни промени.

Според уебсайта си, обектът, включен в списъка на ЮНЕСКО, е посетен от два милиона души през 2024 г.