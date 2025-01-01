Стотици пожарникари втори ден се борят с голям горски пожар близо до Атина, който отне живота на един човек, а силните ветрове повишиха опасения, че пожарът може да се разпространи.

Говорител на пожарната служба заяви, че над 260 пожарникари с близо 80 пожарни машини и 12 самолета са били разположени в Кератея, селски район на около 43 километра югоизточно от Атина. „Огънят е отслабнал, но все още има активни огнища“, каза говорителят пред AФП.

Десетки хора бяха евакуирани късно в петък от домове и дом за възрастни хора, докато пламъците се приближаваха до близкия крайбрежен курорт Палеа Фокеа. По-късно пожарникарите откриха останките на възрастен мъж в колиба близо до Кератея.

Бурни ветрове в петък причиниха и смъртта на двама виетнамски туристи, които паднаха в морето на плажа Саракинико на цикладския остров Милос. 61-годишната жена и 65-годишният мъж бяха на борда на круизен кораб, посещаващи плажа с вулканична скала, подобен на луната, съобщи бреговата охрана. Нейна говорителка заяви пред AФП, че жената е паднала във водата и мъжът се е опитал да ѝ помогне. Националната метеорологична служба на Гърция (EMY) съобщи, че за събота се прогнозират ветрове до 74 километра (46 мили) в час. Времето в петък е нарушило пътуването с фериботи за десетки хиляди летни почиващи. Забраната за плаване в пристанищата на Атина беше отменена в събота.