Пожар избухна между димитровградските квартали „Вулкан” и „Марино”. Той е тръгнал от стара промишлена сграда, разположена в района на бивш циментов завод. Огънят се е разпространил през треви и храсти, за да стигне на главен път между двата квартала.

Пламъците не застрашават жилищни сгради. Пожарът е локализиран, предаде NOVA.

Огнената стихия в Хасковската област е локализирана. В Сакар планина остават отделни огнища, които не се развиват. Обявеното частично бедствено положение в региона продължава.

Припомняме, че пожарът в Сакар между Доситеево и Йерусалимово успя да завземе над 30 хиляди декара площ и да изпепели две ловни хижи. И в събота там остават три екипа на пожарната, които ще правят обход, за да загасят евентуални нови огнища.

Другият голям пожар между селата Елена и Момино в Хасковско също е локализиран. Там изгоря складирана дървесина и много пасища. Два екипа на пожарната следят ситуацията.