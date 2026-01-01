На 16 юни около 00:30 часа в РУ-Гоце Делчев е получен сигнал за физическа саморазправа между група хора в района на ул. „Извън регулацията“ в с. Гърмен.

От пристигналите незабавно на място полицейски служители сбиването е прекратено. Установено е, че то е между двама мъже на 25 и 28 години от Гърмен и 17-годишен младеж и двама мъже на 23 и 29 години от същото село, но в него се включили и други жители на селото, като са хвърляли камъни и други предмети.

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При инцидента са счупени задното стъкло на лек автомобил „Фолксваген Туран“ и стъклопакет на къща.

Петимата мъже са задържани със заповед за задържане до 24 часа, а за случая е уведомена компетентната прокуратура. Работата продължава.