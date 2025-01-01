Два основни екипа продължават гасенето на пожара в Национален парк „Рила“, съобщиха от парка.

Все още има активни огнища на пожара в Националния парк „Рила“

Над 60 души - служители на парка, пожарникари, военни, горски служители и доброволци, продължават борбата с огъня в местността „Белите камъни“ и във високопланинския район над нея.

Министерство на отбраната

Гасенето е съсредоточено предимно в участъци в трудно достъпни скалисти райони, над горската част. Там са разпределени около 40 души, като се очаква да се включи и хеликоптер.

В субалпийския пояс, в посока връх Исмаилица, е разположена другата гасаческа група, която от вчера с вода обработва, причиненото от силния вятър голямо огнище.

Пожарът в Рила е локализиран

Към момента и на двете места гори предимно суха трева, хвойна, храсти и отделни дървета, като основната задача на групите е да не се допуска разпространението на огъня, посочиха още от парка.

Военнослужещи от Сухопътните войски продължават участието си в гасителните действия на пожара, съобщиха от Министерство на отбраната. Под ръководството на лейтенант Павел Бангеев 20 военнослужещи с техника от състава на 3-ти механизиран батальон на 3-то бригадно командване - Благоевград помагат в борбата с пожара в района на село Горно Осеново. Те действат в пресечен, трудно достъпен терен с голяма денивелация.

Усилията на огнеборците ще бъдат подпомогнати и с летателна техника. Екипаж от Военновъздушните сили с хеликоптер AS-532 AL Cougar излетя в 13.25 часа, за да извършва гасене от въздуха в района над село Долно Осеново, на територията на Национален парк „Рила“.

Пожарът пламна преди няколко дни. Формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия, от 3-ти механизиран батальон-Благоевград, от състава на Трето бригадно командване участва на 2 септември в дейностите по овладяването на горския пожар.