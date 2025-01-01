Военнослужещи от сухопътните войски и хеликоптер „Кугър” се включиха в битката с пожара в Рила. Огънят обхвана над 100 декара горски насаждения от бял бор на надморска височина от над 1700 метра. Засегната е и по-висока част от планината. Надеждите дъждът през уикенда да изгаси огъня не се оправдаха и усилията на екипите продължават.

„Пожарът вече е локализиран на площ над 200 декара. На терен в момента работят 50 човека. Днес усилията основно са насочени към обработване на дънерите и падналата суха дървесна маса. В гасенето се включват 20 колеги от армията, от Регионалната дирекция на пожарната в Благоевград, от ДГС, от парк „Рила” и парк „Пирин”, обясни пред NOVA главен инспектор Юлиан Петров.

По думите му достигането до огъня е много трудно, тъй като пламъците са на много голяма надморска височина. „Първо около час се пътува с автомобили, а след това над час се ходи пеш до горе”, подчерта той.

Трети ден се борят с огнената стихия в Рила

Пожарът все още не е напълно овладян, тъй като има дървета, които продължават да горят, съобщи за БТА кметът на Долно Осеново Алекси Крънчов. Вчера беше невъзможно да се локализира – дърветата горяха от долу до горе, обясни той. По думите му вчера екипите са се прибрали късно, тъй като с настъпването на нощта работата на място е станала невъзможна.

Според кмета не е необходимо да се включват твърде много доброволци, тъй като теренът е изключително стръмен и труднодостъпен. „Надяваме се на дъжд“, коментира Алекси Крънчов.

Вчера формирование за овладяване и преодоляване на последствията от бедствия от Трети механизиран батальон – Благоевград участва в дейностите по овладяването на пожара.