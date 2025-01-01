Продължава борбата с пожара в Национален парк "Рила". Огънят е обхванал над 100 декара, съобщи за БНТ главен инспектор Юлиан Петров от пожарната в Благоевград. Усилията са насочени основно към североизточния фронт, като от сутринта от 6:00 часа на терен работят над 80 човека, които са разпределени по екипи.

В гасенето участват пожарникари и горски служители от регионалната дирекция на благоевградската пожарна, от ДГС-Симитли, Добринище, Национален парк "Пирин", Национален парк "Рила". Участват и 19 военнослужещи с техника от Трети механизиран батальон в Благоевград, от състава на Трето бригадно командване, под ръководството на старши лейтенант Йордан Стойчев. Те действат в района над село Горно Осеново.

От Министерството на отбраната съобщиха и че военнослужещи от Сухопътните войски, както и екипаж от Военновъздушните сили с хеликоптер AS-532 AL Cougar помагат за погасяването на големия горски пожар. За да се включи в гасителните действия, в 10:12 ч. екипаж от ВВС с хеликоптер AS-532 AL Cougar е излетя от авиобазата в Крумово.

Гори борова гора, която е много високо, теренът е изключително тежък, като има наклони над 70 градуса, има ветролом, има паднала суха маса, високо в планината, над 1900 м надморска височина", обясни гл. инспектор Петров. Той добави, че гасенето по въздуха помага да се намали интензитетът на горене. На места пожарът се вдига върхов.

"Просто е невъзможно да се контролира. Със зъби и нокти се борят пожарната и военни. От пътя нагоре в планината е километър и половина. Много стръмен наклон, само "кози пътеки" както му казваме", коментира доброволецът Николай Кънчов.

Няма опасност огънят да стигне до населени места, а в гасенето участват и много доброволци, добави той. Надеждите са, в най-скоро време пожарът да бъде локализиран и овладян.