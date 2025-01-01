Пожарът в Национален парк „Рила“ е обхванал около 15 декара площ, към момента е локализиран, съобщиха от Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН).

Югозападно държавно предприятие

На място с огъня се борят пожарникари, паркови служители към Дирекция „Национален парк Рила“, горски служители и доброволци.

Югозападно държавно предприятие

Пожарът възникна на 28 август над симитлийското село Горно Осеново.

Югозападно държавно предприятие

От кметството в село Долно Осеново съобщиха, че огънят се разпространява в труднодостъпен район над 1800 метра надморска височина.

Югозападно държавно предприятие

По данни на властите огнището е далеч от населени места и вилни зони. Три екипа участват в гасенето от страна на Държавно горско стопанство "Симитли“, каза директорът на стопанството Благой Кишев.

Югозападно държавно предприятие

По думите му пожарът се е разраснал през нощта, когато в района е духал силен вятър. Огънят е обхванал сухи треви и сухи дървета в алпийската част от Рила.

Очаква се по-късно да се присъединят и военнослужещи, както и хеликоптер на ВВС.