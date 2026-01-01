Ситуацията в община Петрич се усложнява заради продължаващите интензивни валежи, каквито бяха и прогнозите на синоптиците за Югозападна България.
По данни от четирите метеорологични станции на територията на общината, в рамките на около пет часа са отчетени следните количества валежи:
- Петрич – 75 мм
- Ключ – 40 мм
- Рупите – 32 мм
- Хижа Конгур – 86 мм
Очакват се допълнителни валежи в размер на около 15 мм, като прогнозата е дъждът да продължи до около 17:00 часа.
Дежурни екипи на общинската администрация извършват обходи на критичните и традиционно проблемни участъци.
Действията се координират с всички институции, ангажирани с реакция при аварийни ситуации, с цел своевременно овладяване на обстановката.