Ситуацията в община Петрич се усложнява заради продължаващите интензивни валежи, каквито бяха и прогнозите на синоптиците за Югозападна България.

По данни от четирите метеорологични станции на територията на общината, в рамките на около пет часа са отчетени следните количества валежи:

Петрич – 75 мм

Ключ – 40 мм

Рупите – 32 мм

Хижа Конгур – 86 мм

Очакват се допълнителни валежи в размер на около 15 мм, като прогнозата е дъждът да продължи до около 17:00 часа.

Дежурни екипи на общинската администрация извършват обходи на критичните и традиционно проблемни участъци.

Действията се координират с всички институции, ангажирани с реакция при аварийни ситуации, с цел своевременно овладяване на обстановката.