Този уикенд град Пещера е домакин на третото издание на уникалното за България състезание по шосейно колоездене за аматьори L’Etape BULGARIA by Tour de France.

На старта застанаха рекорден брой участници в двете дистанции на 58 км и 112 км. Повече от 1100 колоездачи от страната и чужбина (76 от 16 държави) ще се състезават по специален маршрут, подготвен от организаторите по модела и с бранда на легендарната Обиколка на Франция.

L’Etape BULGARIA by Tour de France е масово любителско колоездачно състезание по правилата на Tour de France, насочено към всички които обичат колоезденето и в частност на шосейното колоездене. То се утвърди като една от най-посетените и популярни надпревари в последните две години и това лято отново ще предостави незабравими моменти на българските любители на шосейното колоездене и феновете на легендарната надпревара.

В неделя сутринта участниците ще бъдат подредени на стартовата решетка за неутрален старт като при професионалистите, състезателите ще дефилират по улиците на Пещера и след преминаване на 4 километра из града, флаг и "остър" старт ще дадат началото на същинската надпревара.

L’Etape BULGARIA за първи път е със старт-финал в Пещера и отново ще предложи на участниците два състезателни маршрута с различна дължина и трудност. Колоездачите от начинаещи до опитни ветерани избират един от двата маршрута с дължина съответно от 58 км и 112 км в зависимост от спортната си форма. Тези трасета са предварително проверени, одобрени и категоризирани от експерти, а подробна информация с карта е достъпна в сайта на състезанието.

Шампионите ще бъдат излъчени в четири възрастови категории при мъжете и четири при жените. Двата маршрута тръгват от центъра на Пещера и се насочват на запад към язовир Батак в живописните Родопи. Карането ще бъде по затворени за автомобилно движение пътища, както е по време на професионалните състезания. Най-високата точка, която ще достигнат колоездачите е на 1350 метра надморска височина при курорта Свети Константин, след което ще продължат по Панорамния път на язовир Батак и ще се спуснат в дефилето през град Батак до изходната точка град Пещера.

Участниците в дългата дистанция при мъжете и при жените ще спорят за спечелването на емблематичните фланелки от голямото състезание TOUR DE FRANCE:

жълтата – най-желаната фланелка в света на колоезденето, символ на решителност и победа, за първите на финала (мъж и жена) в етапа

– най-желаната фланелка в света на колоезденето, символ на решителност и победа, за първите на финала (мъж и жена) в етапа зелената – символ на експлозивност и бързина, предназначена за най-добрия спринтьор (победителите мъж и жена в спринтовата отсечка на трасето)

– символ на експлозивност и бързина, предназначена за най-добрия спринтьор (победителите мъж и жена в спринтовата отсечка на трасето) бялата на червени точки - символизираща сила и издръжливост отвъд границите на разума е предназначена за „катерачите“ Краля и Кралица на планината (King Of the Mountain)

- символизираща сила и издръжливост отвъд границите на разума е предназначена за „катерачите“ Краля и Кралица на планината (King Of the Mountain) бялата – фланелката-символ на младежки дух и обещаващ характер за най-добър млад състезател сред мъжете и сред жените.

Първите трима мъже и жени в генералното класиране на двете дистанции от L’Etape BULGARIA by Tour de France сега в Пещера ще получат право на безплатно участие в „кулминационното“ L'Etape du Tour 2026 във Франция, което ще се състои по един от оригиналните етапи на предвидения за следващата година Tour de France 2026. Наред с това, всички регистрирали се сега участници в L’Etape Bulgaria 2025 ще могат да се запишат с предимство за този L'Etape du Tour през 2026, заедно с участниците от останалите държави, които организират подобни надпревари с бранда на Тура.

Колоездачната обиколка налага днес от 7:30 ч. до 15 ч. да се ограничи движението по път II-37 Пазарджик – Доспат в участъка от Пещера до местност „Превала“ в района на Батак, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.