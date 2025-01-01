Земетресение с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер е регистрирано в 05:45 ч. днес в района на гръцкия остров Родос, сочат данни на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC).

По информация на EMSC епицентърът на труса е във водите на Егейско море - между Родос и бреговете на турския окръг Мугла.

Земетресението е регистрирано и от турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) с магнитуд 4,5 по скалата на Рихтер, предава Анадолската агенция.

За момента няма данни за пострадали хора и нанесени щети вследствие на земетресението.