Земетресения са регистрирани край полуостров Камчатка в руския Далечен изток и Еквадор. Засега няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети, нито е издадено предупреждение за вълни цунами.

Трусът край Камчатка е с магнитуд 5,3, предаде ТАСС, като се позова на местния филиал на Единната геофизична служба към Руската академия на науките. Епицентърът му е на 71 километра от град Петропавловск Камчатски и е на дълбочина от 48,7 километра.

Камчатка се намира в сеизмичен район, където често биват регистрирани земетресения и изригват вулкани.

В края на юли край руския полуостров бе регистриран най-силното земетресение на Земята от 2011 г. С магнитуд 8,7, то доведе до образуването на вълни цунами в Тихия океан.

Трус с магнитуд 5,6 е регистриран край бреговете на Еквадор, предаде Ройтерс, като се позова на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център.

Епицентърът на земетресението е на дълбочина от 35 километра.

Еквадор се намира в Тихоокеанския огнен пръстен. Това е най-сеизмичният район на Земята, като там често стават земетресения и изригват вулкани.