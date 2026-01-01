Венецуелският опозиционен лидер Мария Корина Мачадо се завърна в родината си на фона на напрегната политическа обстановка след повече от 10 месеца в изгнание.

„Тук съм. С теб“, написа Мачадо в социалната мрежа X в неделя. Завръщането ѝ последва няколко неуспешни опита да влезе отново в страната.

През януари, месец след като Мачадо напусна Венецуела с моторница под прикритието на нощта, за да получи Нобеловата награда за мир в Норвегия, американските сили арестуваха нейния политически опонент — президента Николас Мадуро.

След това администрацията на Доналд Тръмп подкрепи вицепрезидентката на Мадуро Делси Родригес за ръководител на страната. Тя положи клетва като временен президент, а по-късно подписа петролно споразумение, предоставящо значителни предимства на САЩ.

В неделя Мачадо беше заснета да присъства на литургия в църква в щата Лара, където беше посрещната от поддръжници, които я прегръщаха и се ръкуваха с нея.

След това тя потегли към столицата Каракас в колона от автомобили, придружавана от ликуващи привърженици. По маршрута ѝ към столицата се бяха събрали още нейни поддръжници.

Мачадо беше заснета усмихната, докато се показваше през люка на автомобил при пристигането си в Каракас късно в неделя вечерта.

„Нощ на обединение в нашия Каракас. За събирането на всяко семейство, за свободата на всеки политически затворник, за свободата на Венецуела“, написа тя в X.

Нейният съюзник и бивш кандидат за президент Едмундо Гонсалес също потвърди пристигането ѝ.

„Развълнуван съм да ви съобщя, че нашият лидер, моята скъпа Мария Корина, е на венецуелска земя“, заяви той.

„Днес е много важен ден за венецуелците. Нашият суверенен глас се завръща заедно с нея, за да ръководи и направлява този процес“, добави Гонсалес.

Той съобщи още, че скоро ще се присъедини към Мачадо във Венецуела, за да помогне за придвижването на страната „към свободата“.

През септември съветник на Мачадо заяви, че през предходните няколко седмици тя е направила седем опита да се върне във Венецуела, но всеки път завръщането ѝ е било осуетявано. Появиха се съобщения, че САЩ са участвали в забавянето на завръщането ѝ, но американската страна отрече това.

Все още не е ясно какви са плановете на Мачадо след завръщането ѝ. Преди това тя заяви, че би се кандидатирала отново за президент, ако бъдат организирани избори. Възможността ѝ да се върне в родината си е била обвързвана с позицията на администрацията на Тръмп, която изглежда вече е дала зелена светлина за това.

Политическият път на Мачадо

Мачадо, която последователно защитава демократичните принципи, спечели над 90% от гласовете на независимите опозиционни първични избори през 2023 г. Те бяха организирани извън официалната избирателна система, контролирана от правителството на Мадуро.

Въпреки победата си тя беше лишена от възможността да се кандидатира за държавна длъжност. Правителството на Мадуро я обвини в измама и данъчни нарушения — обвинения, които тя отхвърли като политически мотивирани.

През последните си дни във Венецуела Мачадо се укриваше на различни места, преди да напусне страната и да замине за Норвегия, за да получи Нобеловата награда за мир.

На президентските избори през 2024 г. нейният съюзник Едмундо Гонсалес се кандидатира срещу Мадуро вместо нея.

Избирателната комисия, смятана за тясно свързана с правителството, обяви Мадуро за победител, без да публикува подробни резултати от гласуването.

Опозицията оспори официалните резултати и заяви, че Гонсалес е спечелил изборите. В подкрепа на твърденията си тя публикува копия от протоколите от избирателните секции.

Мадуро беше задържан от американските сили през януари и отведен в САЩ. В момента той се намира в затвор в Ню Йорк, където срещу него са повдигнати обвинения, свързани с наркотици, оръжия и изтезания. Той пледира невинен.

Реакциите във Вашингтон

Говорител на Мачадо определи завръщането ѝ като „важна стъпка към демократичен преход и свободни, честни и проверими президентски избори в близко бъдеще“.

„Благодарим на президента Доналд Тръмп, държавния секретар Марко Рубио, правителството на САЩ, Конгреса и съюзническите правителства за тяхното продължаващо лидерство и подкрепа“, заяви говорителят ѝ Дейвид Смолански.

В неделя Тръмп заяви пред репортери, че не знае нищо за завръщането на Мачадо, и изрази надежда, че тя е в безопасност.

„Мисля, че тя е много мила жена. Тя ми даде Нобеловата си награда, така че как мога да кажа нещо друго? Надявам се, че е в безопасност“, каза той.

През януари Мачадо посети Белия дом и подари на Тръмп своята Нобелова награда за мир. Нобеловият комитет обаче подчерта, че наградата „не може да бъде отнета, споделена или прехвърлена на други“.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио отдаде завръщането на Мачадо на усилията на Вашингтон за постигане на политическо помирение във Венецуела.

„Условията, позволяващи безопасното завръщане на г-жа Мачадо във Венецуела, са пряк резултат от подкрепените от САЩ преговори за помирение. В резултат на тях вече бяха освободени стотици политически затворници, а стотици представители на политическата опозиция се завърнаха от изгнание“, написа той в X.

Рубио добави, че Вашингтон очаква всички политически участници да подкрепят преговорите, които според него представляват най-добрата възможност за Венецуела от 30 години насам за постигане на свободни и честни избори и изграждане на трайна демокрация.