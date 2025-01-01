Украинските сили са унищожили или неутрализирали тази нощ 46 от 55 руски дрона от различни типове, предаде Укринформ, като се позова на публикация на ВВС във "Фейсбук".

Дроновете са били пуснати от Шаталовска, Курска, Милеровска и Приморско-Ахтарска област в Руската федерация, както и от Гвардейское в анексирания от Русия Кримски полуостров.

Въздушните атаки бяха отблъснати от подразделения на украинските войски за радиоелектронна борба и с дронове, както и от мобилни огневи групи на силите за противовъздушна отбрана на Украйна.

Според предварителни данни към 09:00 часа противовъздушните системи са свалили или неутрализирали 46 дрона "Шахед" и симулаторни дронове от различни типове в северната и източната част на страната.

На 4 места са регистрирани 9 удара с дрон.