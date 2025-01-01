Украинският външен министър Андрий Сибига днес заяви, че Русия продължава да убива мирни граждани, въпреки усилията за мир преди срещата между украинския и американския президент, предаде Ройтерс.

"Русия е убийствена военна машина, която Украйна удържа. И тя трябва да бъде спряна чрез трансатлантически съюз и натиск", написа Сибига в социалната мрежа "Екс" след атаките срещу Харков по-рано тази сутрин.

Жертвите на руското нападение с дронове и балистична ракета достигнаха петима души, сред които две деца, отбеляза Франс прес.

"Петима души са загинали, сред които и момиченце на около година и половина", заяви украинската прокуратура, като уточни, че "най-малко 18 души са ранени".

Най-малко 20 загинали и 134 ранени при пожар в завод в руската Рязанска област

Украинските противовъздушни сили уточниха, че руските сили през нощта са изстреляли четири ракети и 140 дрона.

Украинските ВВС са свалили 88 дрона, а 25 са поразили цели в шест украински области.