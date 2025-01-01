/ БТА
Почти всички основни дейности на британската територия бяха преустановени

Тропическата буря от втора категория "Имелда" връхлетя късно снощи Бермудските острови, като почти всички основни дейности на британската територия бяха преустановени, предаде Асошиейтед прес.

Бурни ветрове и поройни дъждове се очакват в Бермуда и днес, като според метеоролозите стихията ще отмине към полунощ.

Беше издаден код за ураган. "Имелда" беше най-мощна на югозападното крайбрежие на Бермуда. Съпътстващите ветрове достигнаха 155 километра в час, отчете Националният център за ураганите на САЩ в Маями, щата Флорида.

"Това е опасна буря, с която идват опустошителни ветрове, поройни дъждове и големи вълни", заяви министърът по националната сигурност на Бермудските острови Майкъл Уийкс, цитиран от АП.

Всички държавни училища бяха затворени, а дейността на международното летище бе преустановена, като там бяха мобилизирани 100 военнослужещи, готови да действат по спешност.

Спря да работи и държавната администрация, отбелязва АП.

