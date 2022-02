Унгарският премиер Виктор Орбан смята, че като се „затваря“ за сътрудничество с Русия, ЕС прави стратегическа грешка и се отказва от гигантсик икономически възможности.

„Считаме стратегията на Брюксел за погрешна, а санкциите срещу Русия – за задънена улица. Изключвайки се от сътрудничество с Русия, европейските държави напълно отстъпват икономически възможности на Китай. Това е стратегическа грешка. Не можем да променим посоката на външната политика на ЕС, поради което разработихме и използваме унгарския модел. Ние сме членове на ЕС и НАТО, но в същото време си сътрудничим с Русия. Примерът на Унгария доказва, че това е възможно", каза Орбан.

Европейският съюз по-рано заяви, че може да въведе сериозни допълнителни икономически санкции срещу Русия в случай на влошаване на ситуацията около Украйна.

President Biden spoke with President Vladimir Putin today to make clear that if Russia further invades Ukraine, the U.S. and our allies will impose swift and severe costs on Russia. President Biden urged President Putin to engage in de-escalation and diplomacy instead. pic.twitter.com/HqK0b65kFm