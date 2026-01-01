Рекордно ниското ниво на река Сава принуди ядрената централа да намали мощността си, но правителството разпореди реакторът да не бъде спиран напълно заради опасения от проблеми в електроенергийната система.

Словенското правителство обяви по-ниско ниво на риск за енергийното снабдяване, но нареди АЕЦ „Кръшко“ да продължи да работи поне на минимална мощност в периода от 6 до 12 август, въпреки неблагоприятните хидрологични условия.

Решението идва, след като ядрената централа започна контролирано да намалява производството си до 80% заради критично ниското ниво и рекордно високите температури на река Сава, чиито води се използват за охлаждане на реактора.

Въпреки че анализите на електроенергийния системен оператор сочат, че Словения разполага с достатъчни възможности за внос на електроенергия, правителството е разпоредило централата да не бъде извеждана изцяло от експлоатация.

Според властите пълното спиране на ядрения блок би могло да създаде риск за стабилността на електроенергийната система и да доведе до опасни пренапрежения в мрежата.

От правителството уверяват, че въпреки продължаващата гореща вълна електроснабдяването в страната остава сигурно, а предприетите мерки имат превантивен характер и целят да гарантират стабилната работа на националната енергийна система.