Земетресение с магнитуд 6,3 разтърси северозападната китайска провинция Цинхай и отне живота на най-малко един човек, като има и четирима ранени, съобщават китайски медии, цитирани от Ройтерс. Предоставените данни са на китайските служби за извънредни ситуации, допълни агенцията.
Трусът е станал във високопланински район в префектурата Хайси в провинция Цинхай на дълбочина 10 километра в 17:06 ч. пекинско време (12:06 ч. българско) днес, съобщи Китайският сеизмологичен център.
Strong to moderate earthquakes in Qinghai and Tokyo region on Jun 16, both very close to prediction lines given.#earthquake #predictions #Japan #China #Kantō pic.twitter.com/BouBVaxvoC— Ankur Agarwala (@ankurwriter) June 16, 2026
Държавните медии съобщиха, че всички работници във въглищните мини в близост до епицентъра са били евакуирани, а властите все още оценяват броя на жертвите и материалните щети.
По-рано държавната агенция Синхуа съобщи, че спасителни екипи се отправят към района, за да издирват затрупани хора и да оценят риска от вторични бедствия.
Задействани са извънредни мерки за реакция след земетресението, което беше последвано от няколко вторични труса. Единият от тях е бил с магнитуд 4,9.