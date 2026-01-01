Земетресение с магнитуд 5,1 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин в 09:21 ч. местно време (08:21 ч. българско време) в западния турски окръг Денизли, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).
🚨🇹🇷 Earthquakes Turkey— Chyno News (@ChynoNews) March 9, 2026
A Magnitude 5.1 earthquake recently struck near Buldan, Turkey at a depth of 6.2 miles.
Aftershocks are occurring throughout the area.#deprem pic.twitter.com/L2t6UASCPb
Трусът е регистриран на дълбочина 7 километра, като епицентърът му е бил в района на градчето Булдан.
5.1 Büyüklüğünde Korkutan Deprem! https://t.co/KjvnRNhMQH #ajansbalıklıgöl #sondakika #deprem #depremoldu #denizli #haber #urfahaber #afad pic.twitter.com/aMOMKukPxE
5.1 Büyüklüğünde Korkutan Deprem! https://t.co/KjvnRNhMQH #ajansbalıklıgöl #sondakika #deprem #depremoldu #denizli #haber #urfahaber #afad pic.twitter.com/aMOMKukPxE— Ajans Balıklıgöl Haber (@ajansbalikligol) March 9, 2026
До момента няма информация за пострадали хора и нанесени материални щети вследствие на земетресението.