Земетресение с магнитуд 5,1 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин в 09:21 ч. местно време (08:21 ч. българско време) в западния турски окръг Денизли, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД). 

Трусът е регистриран на дълбочина 7 километра, като епицентърът му е бил в района на градчето Булдан.

До момента няма информация за пострадали хора и нанесени материални щети вследствие на земетресението. 

