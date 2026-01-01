Голям пожар на централната железопътна гара в най-големия шотландски град Глазгоу е причинил частичното срутване на сграда, съобщи Ройтерс, като се позовава на Би Би Си.
Десетки влакове от гарата са отменени, а гарата ще остане затворена до второ нареждане, обяви британската железопътна асоциация „Нешънъл Рейл“ (National
Rail).
🚨😨 A Estação Central de Glasgow foi fechada após o início de um grande incêndio na Union Street, mais de 60 bombeiros tentam controlar as chamas.— EL CAFÉ ☕️ (@Elcafejornal) March 9, 2026
Няма данни за пострадали хора при пожара.
Огънят е започнал от магазин за продукти за вейпинг близо до гарата в събота следобед.